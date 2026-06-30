Bursa'da tarihi çarşıda yangın

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da tarihi Kayıhan Çarşısı'nda 12 iş yerinin olduğu 2 katlı ahşap iş merkezindeki bir dükkanda çıkan ve bitişiğindeki dükkanlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 7 ekip, 17 araç ve 100 personelle müdahale edildi. Yangında 6 iş yeri zarar görürken, yer yer çökmelerin meydana geldiği dükkanlardaki soğutma çalışmaları sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba da çalışmaları yerinde takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı