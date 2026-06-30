Bursa'da tarihi çarşıda yangın

BURSA'da tarihi Kayıhan Çarşısı'ndaki bir dükkanda çıkan yangın, bitişiğindeki 4 dükkana daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kayıhan Mahallesi Danış Sokak'ta bulunan tarihi Kayıhan Çarşısı'nda, ikinci el mobilya satan 2 katlı iş yerinin üst katında çıktı. Alevler bir anda ahşap binayı sararken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bitişikteki 4 dükkana daha sıçradı. Çevrede büyük panik yaşanırken; alevlerin sardığı dükkanlardaki esnaf, eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Binalar da çökmeler de meydana gelirken, yoğun duman kentin birçok noktasından görülüyor. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı