Hisse alım-satımı yaptırarak 6 milyon lira dolandıran 7 şüpheli tutuklandı

BURSA'da sanal medya üzerinden ulaştıkları kişilere, yüksek kazanç vaadiyle 'yatırım danışmanlığı' adı altında hisse senedi alım-satımı yaptırarak 6 milyon lira dolandıran ve hesaplarının 1 milyar lira hacmine ulaştığı tespit edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İznik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'Bilişim sistemleri kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu' işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 11 şüphelinin vatandaşları sanal medya hesapları üzerinden 'yatırım danışmanlığı' adı altında hisse senedi alım-satımı yaptırarak yüksek kazanç vaadi ile dolandırdıkları tespit edildi. Bu yöntemle mağdurlara toplam 6 milyon TL para yatırma işlemi gerçekleştirdikleri belirlenen ve banka hesaplarının da 1 milyar 27 bin TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Bursa merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı. 14 Temmuz'da İstanbul, Ankara, Bilecik, Denizli, Muğla, Eskişehir ve Bursa'da 14 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 28 cep telefonu, 37 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, 10 harici bellek, 1 bilgisayar kasası, 14 flash bellek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından dün İznik Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı