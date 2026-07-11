Haberler

Bursa'da Sahte İçki Operasyonu: 370 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi

Bursa'da Sahte İçki Operasyonu: 370 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da farklı illerden getirilmek istenen 370 şişe sahte içki, 600 litre etil alkol ve 40 bandrol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

BURSA'da, farklı illerde üretilip kente sokulmak istenen 370 şişe sahte içki, 600 litre etil alkol, 40 adet bandrol ele geçirirken 1 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli şehirlerde sahte alkol üretilip Bursa'ya getirileceği yönünde aldığı istihbaratın ardından harekete geçti. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından kente giriş yapan söz konuru aracı İstanbul- Bursa otoyolu üzerinde durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramalarda 370 şişe sahte içki, 600 litre etil alkol, 80 doluma hazır alkollü içki şişesi, 40 bandrol, 100 kapüşon, 45 şişe kapağı ele geçirilirken, sahte alkolleri taşıyan H.Y. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15 Temmuz'da üç ilde ulaşım ücretsiz olacak

15 Temmuz'da üç ilde ulaşım ücretsiz olacak
40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler

40 ay kanıtlamaya çalıştı: 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? 'Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...'

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı için o isim işaret edildi
Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş

Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak

Zirve varken tatile giden başkanı döner dönmez polis alacak
Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı

En acı tablo! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar