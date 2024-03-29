Bursa'da Sahte Alkol Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sahte alkol satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler M.T. ve E.K'yi Soğanlı Mahallesi'nde motosikletle seyir halindeyken yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ton etil alkol, 375 değişik markalarda anason kit, pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin kullandığı motosikletin de çalıntı olduğunu belirlendi. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.