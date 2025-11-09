Haberler

Bursa'da Rüşvet Soruşturmasında 15 Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 zanlının, 'rüşvet, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarından tutuklandığı soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si daha tutuklandı.

Bursa'da, "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 zanlının tutuklandığı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si daha tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürütülen, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan eski Nilüfer Belediyesi Meclis üyeleri Şemsi O, A.Ç. ve eski CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Şemsi O. ve Fırat Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 zanlı geçen ay tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında 10 Ekim'de gözaltına alınan 22 zanlıdan Turgay Erdem ile eski Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, mühendis Metin Yaşar Ç, iş insanı Hulusi K, müteahhitler Serkan B, Mehmet Ziya A, Namık Ziya M, Ekrem P, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, eski memur Mehmet Fatih Ç, firma çalışanı Berk O. ve Ersel Ç. tutuklanmıştı.

Turgay Erdem'in eşi Z.E, kayınbiraderi M.T, mimarlar U.T. ve M.K, müteahhitler Ş.A. ve M.A ile şoför E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyası ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, ayrıca soruşturma kapsamında 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atandığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
