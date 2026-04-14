Bursa'da mobilya fabrikası yangını

İnegöl'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında sinir krizi geçiren iş yeri yetkilisi yaralandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Fabrikada hasar meydana gelirken, yangın sırasında sinir krizi geçiren iş yeri yetkilisi Fırat G., duvara yumruk atarak elinden yaralandı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 282'nci Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın bir bölümünü sararken, yangını fark eden işçiler hızla dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

İŞ YERİ YETKİLİSİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangın sırasında fabrikanın yandığını gören iş yeri yetkilisi Fırat G., sinir krizi geçirerek duvarlara yumruk attı. Elinden yaralanan Fırat G.'ye ilk müdahale bölgede hazır bekleyen ambulanstaki sağlık ekiplerince yapıldı. Mesai arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı iş yeri yetkilisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
