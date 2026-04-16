Mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İnegöl'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından bir saat içerisinde kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet bir sandalye fabrikasında çıktı. Fabrikanın toz emici makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu fabrikanın toz emici makinesinde hasar meydana geldi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
