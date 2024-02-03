Bursa'da Mağaza Açılışında İzdiham
Ev eşyaları ve aletleri satan mağazanın açılışa özel kampanyası nedeniyle Bursa'da izdiham yaşandı.
BURSA'da, ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. Sabah saatlerinde toplanan kalabalık, uzun kuyruklar oluşturdu.
Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. Ucuz eşya almak isteyenler, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Saatlerce sıranın gelmesini bekleyerek uzun kuyruk oluşturanlar mağazaya girmek isteyince izdiham yaşandı. Mağaza görevlileri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı.