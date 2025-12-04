Haberler

Kış lastiği denetiminde 10 ticari araca 'yasak yol saati' cezası

Kış lastiği denetiminde 10 ticari araca 'yasak yol saati' cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da trafik polisi ekipleri, kış lastiği denetiminde 10 ticari araca 'yasak yol saati' cezası uyguladı. Toplam ceza miktarı 9 bin 930 lira oldu.

BURSA'da kış lastiği denetimi yapan trafik polisi ekipleri, 10 ticari araca 'yasak yol saati' cezası uyguladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda kış lastiği denetimi yaptı. 1 Aralık'tan itibaren geçerli olan kış lastiği uygulaması kapsamında araçlar denetlenirken, lastikler kontrol edildi. Çevirmeye takılan 10 ticari araç sürücüsüne sabah 11.00-15.59 arası ve akşam 23.00-05.59 arası haricinde trafiğe çıktıkları için toplam 9 bin 930 lira ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları

Çöp poşetiyle çıkarmış! İşte adliyedeki büyük vurgunun tüm detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız

Bahçeli'den çok tartışılan görüntüye sert tepki: Seyirci kalmayız
Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık

Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık
Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu

Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu
Yurda geç kalan kız öğrencilerin videosu sosyal medyayı ikiye böldü

Yurda geç kalan kızların videosu sosyal medyayı ikiye böldü
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız

Bahçeli'den çok tartışılan görüntüye sert tepki: Seyirci kalmayız
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri

7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye
Inter güle oynaya çeyrek finale çıktı

Yok böyle maç! Rakibi resmen sahadan sildiler
Aylardır ortalıkta yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı

Aylardır gözlerden uzak olan Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı
'Kitap okumak cahilliktir' diyen sahaf herkesi kandırmış! Gerçek çok başka çıktı

"Kitap okumak cahilliktir" diyen sahaf herkesi kandırmış
Katliam gibi kaza! Tıra çarpan araçtaki 4 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı

Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evlilik yolunda mı?

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evlilik yolunda mı?
Nereden nereye! Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor

Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.