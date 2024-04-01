Bursa'da Kadınların Çantasını Çalan Şüpheli Yakalandı

Bursa'da, iki kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli gözaltına alındı.

Yıldırım ilçesi Ortabağlar ve Erikli mahallelerinde, kapkaç yöntemiyle çantaları çalınan Ayşe Ç. (62) ile İnayet K. (60) polise giderek şikayetçi oldu.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek her iki olayın şüphelisinin E.S. (23) olduğunu tespit etti.

Şüpheli E.S, Çınarönü Caddesi'nde ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.