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Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 6 gözaltı

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Bursa'da jandarmanın düzenlediği kaçak tütün operasyonunda 401 bin makaron, 2 bin 400 sahte bandrol, 98 kilo tütün ve sigara basma makineleri ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 401 bin makaron, 2 bin 400 adet sahte bandrol, 27 bin 200 adet makarona basılmış tütün, 98 kilo tütün, 2 adet sigara basma makinesi ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde kaçak tütün ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında 4 imalathaneyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin ile 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Kaçak imalathanelerde yapılan aramalarda 401 bin 200 makaron, 2 bin 400 adet Sökülmüş yada sahte bandrol, 27 bin 200 adet makarona kıyılmış tütün basılmış sigara, 98 kilo sarmalık kıyılmış tütün, 100 adet çok amaçlı boş sigara kutusu, 500 adet şeffaf naylon sigara poşeti, 2 sigara basma makinesi, 2 kompresör makinesi ve 16 litre yabancı bandrollü içki geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konuşurken, gözaltına alınan 6 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Haber-Kamera: BURSA/

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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