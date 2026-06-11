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Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı

Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda bandrolsüz makaron, tütün ve kaçak içki ele geçirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, 6 şüpheliye ait 4 noktada yapılan arama sonucunda, 401 bin 200 bandrollü/bandrolsüz makaron, 2 bin 400 sökülmüş/sahte bandrol, 27 bin 200 makarona kıyılmış tütün basılmış sigara, 98 kilogram bandrollü/bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün, 100 çok amaçlı boş sigara kutusu, 500 şeffaf naylon sigara poşeti, 2 sigara basma makinesi, 2 kompresör makinesi ve 16 litre yabancı bandrollü rakı ele geçirildi.

Şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz
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