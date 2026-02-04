Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde polisin kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesinde bir işletmede kaçak tütün mamülleri satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmanın ardından operasyon için harekete geçen polis, işletmeye baskın yaptı.

Yapılan aramalarda, 10 kilo 150 gram nargile tütünü, 9 kilo 250 gram kıyılmış tütün, 20 bin boş makaron, 7 bin 120 kaçak sigara ve çeşitli tütün mamulleri ele geçirildi.

İşletmeci İ.K, "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan gözaltına alındı.