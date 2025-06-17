Bursa'da İnternet Bankacılığıyla Dolandırıcılık: 817 Bin Lira Kredi Çeken Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da yanında çalışan kişinin telefonundan internet bankacılığını kullanarak 817 bin 281 liralık kredi çekip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Müşteki B.Ç. (38), internet üzerinden başvuru yaptığı iş yerinde çalışmaya başladı.

Bir süre sonra iş yeri sahibi A.B. (47), B.Ç'nin telefonuyla internet bankacılığını kullanarak çeşitli bankalardan 817 bin 281 lira kredi çekip, parayı kendi hesabına aktardı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan B.Ç, polise ihbarda bulundu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.B'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.