Bursa'da İnşaat Firması Mağdurları Eylem Yaptı

Bursa'da konkordato ilan eden bir inşaat firmasının ardından mağdur olan yaklaşık 300 kişi, firmanın satış ofisi önünde toplanarak yaşadıkları sorunları gündeme getirdi. Eylemde, 3 bin 500 hak sahibinin ve yüzlerce tedarikçinin mağdur olduğu ifade edildi.

Bursa'da konkordato ilan ettikten sonra "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 3 şüphelinin tutuklandığı inşaat firmasıyla ilgili mağduriyet yaşayanlar eylem yaptı.

Bursa'da bir inşaat firmasının konkordato ilan etmesinin ardından mağduriyet yaşadıklarını belirten yaklaşık 300 kişi, satış ofisi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Saliha Göker, 16 Haziran'da firmanın konkordato ilan etmesinin binlerce vatandaşın hayatını derinden etkilediğini belirtti. Göker, dişinden tırnağından artırarak ev sahibi olma hayali kuran 3 bin 500 hak sahibinin ve yüzlerce tedarikçinin bu belirsizlik içinde büyük bir buhran yaşadığını kaydetti.

Farklı projelerde benzer mağduriyetlerin olduğunu vurgulayan Göker, şöyle konuştu:

"9 projenin hiçbirinin teslim edilmemiş olması, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve satış sonrası ortaya çıkan sorunlar yumağı, vatandaşların güvenini sarsmış, yaşam planlarını altüst etmiştir. Bazı projelerin ruhsatlarının iptal edildiği veya hiç alınmadığı, bazı arsaların konkordato ilanından hemen önce 3. şahıslara devredildiği, bazı projelerin ise arsası kendi mülkiyetinde olmasına rağmen proje yapılıp maket üzerinden satış yapıldığı iddiaları mevcut."

Göker, pek çok kişinin mağdur olduğunu dile getirdi.

Toplanan kalabalık, basın açıklamasının ardından yanlarında getirdikleri siyah balonları uçurdu.

Olay

Bursa'da bir inşaat firması 16 Haziran'da konkordato ilan etmiş, 15 Eylül günü ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında firma yetkilisi 5 kişi gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A, A.A. ve E.T. tutuklanmış, M.A. ve V.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait gayrimenkullere, araçlara, banka ve kripto para hesaplarına el konulmuş, bu kişilere ait 2 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF) kayyum atanmıştı.

