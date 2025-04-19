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Bursa'da Gedelek Deresi Turşu Suyu Atıklarıyla Kırmızıya Döndü

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Bursa'nın Gedelek Köyü'nde, turşu suyu atıkları nedeniyle Gedelek Deresi'nin rengi kırmızıya dönerken, yüksek asit seviyeleri çevre tarım arazilerine zarar veriyor. Çiftçiler, bu duruma dikkat çekiyor.

Bursa'da bu dere 'kan' ağlıyor

Bursa'da Gedelek Deresi, turşu suyu atıklarının ardından kırmızıya döndü

Gören bir daha bakıyor, bu dereden turşu suyu akıyor

BURSA - Bursa'da dünyaca ünlü turşuların üretildiği coğrafi işarete sahip Gedelek Köyü'nde dereler kızıla boyandı. Turşu suyu atıkları sebebiyle deredeki yüksek asit, çevresindeki tarlalardaki mahsulleri kurutmaya başladı.

Bursa'da coğrafi işaretli Gedelek Turşusu ile ünlü Orhangazi'de, Gedelek deresi işletmelerin turşu suyu atıklarının ardından kırmızıya boyandı. Görenlerin bir daha baktığı adeta 'kan' ağlayan derede, atıklar nedeniyle yüksek asit oluştu. Yüksek asit çevredeki tarlalarda bulunan mahsullere de zarar verdi. Gedelek deresiyle sulanan mahsuller kurumaya başladı.

Çevresindeki mahsuller yüksek asit nedeniyle kurumaya başladı

Turşu suyu ve benzeri atıkları özellikle yaz aylarında sıkça gördüklerini söyleyen çiftçi Murat Aydın, "Biz çiftçiler olarak bu dereden musdaribiz. Defalarca dile getirmemize rağmen kimse bir önlem almadı. Burada atık suyla tarım yapmaya çalışıyoruz. Turşu ve pancar suyu atıyorlar. Yaz sezonuna girer girmez bu atıklarla karşılaşıyoruz. Mahallenin yarısı ana gidere bağlı, fakat diğer yarısı biraz çukurda kaldığı için ana gidere suyu pompalayamıyorlar. Dolayısıyla buradan dereye salıyorlar. Çiftçinin sıkıntısını kimse düşünmüyor. Çevredeki birçok ağaç kurumaya başladı" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - Güncel
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