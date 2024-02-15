Bursa'da eski kız arkadaşını zorla aracına bindirip yüzüne kafa atan sanığa hapis cezası

Bursa'da eski kız arkadaşını zorla aracına bindirip yüzüne birçok kez kafa atarak yaraladığı ve tehdit ile hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl 2 ay hapis verildi.

Bursa 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İrfan Ş, müşteki Sibel Kahraman, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Diyecekleri sorulan müşteki Kahraman, şikayetinin devam ettiğini dile getirdi.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mütalaaya karşı beyanı alınan sanık İrfan Ş, müştekinin hayati tehlikesi bulunduğu iddiasının doğru olmadığını öne sürerek, "Öyle olsa ben misafirimi uğurladıktan sonra masama gelmezdi." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığa, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 2 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 2 yıl, "tehdit"ten 9 ay, "hakaret"ten 3 ay hapis verdi.

Mahkeme sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesini kararlaştırdı.

Sibel Kahraman'ın avukatı Semih Altın, duruşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanığın 100 kilogram ağırlığında, müvekkilinin ise minyon bir kadın olması sebebiyle sanığın attığı kafa darbelerinin öldürücü nitelikte olabileceğine işaret etti.

Kahraman'ın başka dosyaları da olan sanıktan daha önce de şikayetçi olduğunu ve bu kişinin tahliyesiyle müvekkilinin hayati tehlikesinin oluştuğunu savunan avukat Altın, "5 yıl 2 ay ceza alan birinin tahliyesini doğru bulmuyoruz ki bize göre 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten hüküm kurulmalıydı. Sanığın 9 kez kafa atması mağdurda beyin kanaması oluşmasına neden olabilirdi. Sanığın tutuklanması için üst mahkemeye itiraz edeceğiz." diye konuştu.

Olayın geçmişi

Sanık İrfan Ş. ile eski kız arkadaşı Sibel Kahraman, Nilüfer ilçesinde geçen yıl 10 Eylül'de eğlence mekanında karşılaşmıştı.

İrfan Ş. tarafından zorla aracına bindirilen Kahraman, araçtan indirildikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.

Hastaneye götürülen Kahraman, yüzünden darbeye bağlı yaralandığı belirlenerek tedaviye alınmıştı.

Polislerce gözaltına alınan İrfan Ş. ise tutuklanmıştı.