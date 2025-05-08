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Bursa'da Engelliler İçin Tavla Turnuvası Düzenlendi

Bursa'da Engelliler İçin Tavla Turnuvası Düzenlendi
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Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 'Zarlar eşitlik için atılıyor' temasıyla tavla turnuvası düzenledi. Turnuva, sosyal dayanışmayı artırmayı ve engelli ile engelsiz bireylerin bir araya gelmesini hedefliyor.

(BURSA)- Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, "Zarlar eşitlik için atılıyor" temasıyla tavla turnuvası düzenledi.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde "Zarlar eşitlik için atılıyor" temasıyla tavla turnuvası düzenlendi. Turnuva, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Samet Şahin'in ilk zarı atmasıyla başladı. Renkli görüntülere sahne olan turnuvada vatandaşlar, dayanışma için zar attı.

Bursa Kent Konseyi'nin bütüncül yaşamı benimseyen bir kuruluş olduğunu belirten Engelliler Meclisi Başkanı Samet Şahin, düzenlenen tavla turnuvası ile engelli ve engelsiz bireylerin sosyalleşmelerinin ve toplum içinde birlikte var olmalarının amaçlandığını söyledi. İki gün sürecek turnuva için tüm katılımcılara başarılar dileyen Şahin, her zaman olduğu gibi dostluğun kazanacağını vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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