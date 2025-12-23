Haberler

Çeyiz mağazası açılışında izdiham

Çeyiz mağazası açılışında izdiham
Bursa'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde yeni açılan çeyiz ürünleri mağazasının açılışında yüzlerce kişi, kepenklerin açılmasıyla birlikte içeri girmek için akın ederek izdihama neden oldu.

BURSA'da çeyiz ürünlerinin satıldığı bir mağazanın açılışında izdiham yaşandı. Kepenklerin açılmasıyla birlikte onlarca kişi mağazaya akın ederken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yeni açılan çeyiz mağazasının önünde sabah erken saatlerden itibaren bekleyenler, kepenklerin kaldırılmasıyla birlikte içeriye akın etti. Onlarca kişi aynı anda içeri girmeye çalışınca izdiham yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

