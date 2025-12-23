Çeyiz mağazası açılışında izdiham
Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yeni açılan çeyiz mağazasının önünde sabah erken saatlerden itibaren bekleyenler, kepenklerin kaldırılmasıyla birlikte içeriye akın etti. Onlarca kişi aynı anda içeri girmeye çalışınca izdiham yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel