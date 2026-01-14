Haberler

Bursa'da ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki ahşap palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Samanlı Mahallesi'nde ahşap palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bögeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
