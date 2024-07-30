Üye Girişi
Haberler

Bursa'da 64 Safkan Arap Tayı 26 Milyon 640 Bin Liraya Satıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen 64 safkan Arap tayı, toplam 26 milyon 640 bin liraya satıldı. İhalede en yüksek fiyatla alıcı bulan tay, 2 milyon 550 bin liraya satın alındı.

Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen 64 safkan Arap tayı, toplam 26 milyon 640 bin liraya satıldı.

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğündeki ihalede 73 tay, açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

İhalede en yüksek fiyatla alıcı bulan "Dalaman Fatihi" isimli tay, 2 milyon 550 bin liraya İlker Köroğlu tarafından satın alındı.

Bu tayı, 2 milyon lira ile "Şukela" ve 1 milyon 500 bin lirayla "Doğukentli" izledi.

Satışa çıkarılan 73 safkan Arap tayından 64'ü alıcı bulurken, bu satışlardan 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Bursa Ekonomi Güncel Haberler

Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

 Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

 Erdoğan'dan Olimpiyat açılışındaki skandal görüntülere tepki: Macron davet etti gitmedim, ilk fırsatta Papa'yı arayacağım

Erdoğan'dan Olimpiyat açılışındaki skandal görüntülere tepki: Macron davet etti gitmedim, ilk fırsatta Papa'yı arayacağım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title