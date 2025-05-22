Bursa'da 376 Sanayi Tesisine Denetim Başlatıldı

Bursa'da 376 Sanayi Tesisine Denetim Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Bursa'daki sanayi ve atık su arıtma tesisleri denetim kapsamına alındı. Bakan Kurum, müsilaj tehdidi ve kirlilik sorunları üzerine bölgedeki durumu havadan inceledi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı ile Bursa'daki 376 sanayi tesisi ile 91 atık su arıtma tesisine yönelik denetim başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa ziyareti kapsamında Marmara Denizi'nde yeniden ortaya çıkan müsilaj tehdidinin yanı sıra kirlilikte gündeme gelen Nilüfer Çayı, Gemlik Körfezi ve İznik Gölü'nde helikopterle inceleme yaptı. Bölgedeki durumu havadan inceleyen Bakan Kurum, kentte kapsamlı bir denetim faaliyeti gerçekleştirilmesi talimatında bulundu. Bu kapsamda, bakanlığın merkez teşkilatından 2'si mobil su ve atık su analiz laboratuvarı olmak üzere 8 çevre laboratuvarı ve 35 denetim personeli, Bursa'ya sevk edildi. Kentteki 376 sanayi tesisi ile 55'i Marmara Denizi Hidrolojik Havzası'nda olmak üzere toplam 91 atık su arıtma tesisi denetim kapsamına alındı. Sanayi tesislerinin baca gazı emisyon değerleri ölçülürken, atık su arıtma tesisleri çıkışlarından ise su numuneleri alınıyor.

7 İLDE 447 TESİS DENETLENDİ

Öte yandan; Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında çevre denetim ekipleri tarafından bu yıl ocak ayında Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da atık su üreten 447 tesis denetlendi. 360 tesisten alınan atık su numunelerinin 62'sinin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu, 11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların ise arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız

Erdoğan ara seçim tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
ABD Kovid aşılarına 'Genç erkeklerde kalp hasarı' uyarısı ekleyecek

ABD Kovid aşılarına "Genç erkeklerde kalp hasarı" uyarısı ekleyecek
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor

Aman dikkat! Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miley Cyrus yaşadığı sağlık krizini ilk kez açıkladı

Hayranlarından yıllarca sakladığı sağlık sorununu ilk kez açıkladı
Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Liginde 17. sıradaydı! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.