Bursa'da 1.2 Milyon TL'lik Tiny House Hırsızlığı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde 1 milyon 200 bin TL değerindeki 'Tiny House'u çalan K.E., 8 mahalledeki güvenlik kameraları izlenerek yakalandı.

Eğerce Mahallesi'nde değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğu değerlendirilen tek katlı taşınabilir ev 'Tiny House'un içindeki malzemelerle birlikte çalınmasının ardından Tirilye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. 8 mahalledeki güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek şüphelinin K.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. 'Tiny House' da içindeki eşyalarla birlikte sahibi M.E.'ye teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Özgül ATABEY-Kamera: MUDANYA (Bursa),