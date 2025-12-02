Bursa'da 1.2 Milyon TL'lik Tiny House Hırsızlığı
Mudanya ilçesinde 1 milyon 200 bin TL değerindeki Tiny House'un çalınması üzerine başlatılan çalışmalarda şüpheli K.E. güvenlik kameraları incelenerek yakalandı. Hırsızlık sonrası ev ve içindeki eşyalar sahibine teslim edildi.
BURSA'nın Mudanya ilçesinde 1 milyon 200 bin TL değerindeki 'Tiny House'u çalan K.E., 8 mahalledeki güvenlik kameraları izlenerek yakalandı.
Eğerce Mahallesi'nde değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğu değerlendirilen tek katlı taşınabilir ev 'Tiny House'un içindeki malzemelerle birlikte çalınmasının ardından Tirilye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. 8 mahalledeki güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek şüphelinin K.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. 'Tiny House' da içindeki eşyalarla birlikte sahibi M.E.'ye teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber: Özgül ATABEY-Kamera: MUDANYA (Bursa),