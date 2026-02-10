Haberler

Kesimi yapılan mermer blok düştü, 5 işçi yaralandı

Burdur'da bir mermer fabrikasında kesim sırasında düşen blokların altında kalan 5 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

BURDUR'daki fabrikada kesim sırasında düşen mermer blokun altında kalan ve kırılan parçaların isabet ettiği 5 işçi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Burdur 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mermer fabrikasında meydana geldi. Blok mermer kesimi sırasında makineden düşen mermer blokun altında kalan ve kırılan mermer parçalarının isabet ettiği İdris Y., Salih S., Süleyman A., Süleyman Ö. ve Kürşat G., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerden bazıları kendi imkanları ile hastaneye gitti. 2 işçi ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
