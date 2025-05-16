Burdur'da Gençlik Haftası Etkinlikleri Başladı

Burdur'da 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

Burdur Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, kortej yürüyüşü yapıldı ve konser verildi.

Köprübaşı mevkisinde başlayan kortej yürüyüşü, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda öğrenciler tarafından hazırlanan gençlik konserinde şarkılar söylendi.

Konserin ardından DJ Evren Kaya sahne aldı. Gençler müzik eşliğinde eğlendi.