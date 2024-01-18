Burdur'da firari hükümlü yakalandı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde 14 yıl 20 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde 14 yıl 20 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
"Hırsızlık" suçundan 14 yıl 20 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. belirlenen adreste yakalandı.
Hükümlü, Tefenni Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.