Hafızlık icazet töreni yapıldı

Burdur Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen icazet töreninde 38'i kadın 122 hafız, belgelerini aldı. Törende Vali Tülay Baydar Bilgihan ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin konuşma yaptı.

Burdur Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen törene Vali Tülay Baydar Bilgihan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan törende konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Bugün büyük bir emeğin taçlandığı bir gün. Hakikaten hem hanımefendiler hem değerli kardeşlerimiz çok büyük bir azimle, çok büyük bir mücadeleyle hafızlık icazet törenine yetiştirdi. Allah hayırlı uğurlu etsin. 122 kardeşimizi tebrik ediyorum. Bugün hafızlık icazeti alan kardeşlerimizin sevincini paylaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e hizmet etme yolunda gösterdikleri gayreti takdir ediyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin, "Bugün Burdur'umuzda 122 hafızımızın icazet merasimini idrak ediyoruz. Bu gençlerimiz Kur'an-ı Kerim'i ezberlediler. Kur'an'ın hafızı ve de muhafızı oldular. Rabbimizin bize Kur'an'ı ezberletmesindeki maksat Kur'an'ın şerefiyle şereflenmek içindir" diye konuştu. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik de hafızları tebrik etti.

Konuşmaların ardından Burdur merkez, Bucak, Gölhisar ve Altınyayla ilçelerindeki Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan 38'i kadın 122 hafıza belgeleri ve kurs hocalarına hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

