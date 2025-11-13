Haberler

Bulgaristan Parlamentosu, Lukoil Rafinerisi Veto kararını reddetti

Güncelleme:
Bulgaristan Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in Lukoil Rafinerisine ilişkin yasaya uyguladığı veto kararını 128 oyla reddetti. Yeni yasa, rafinerinin özel yöneticisi tarafından yönetilmesine olanak tanıyor.

Bulgaristan Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in ülkede tek olan Lukoil Rafinerisine ilişkin yasaya uyguladığı veto kararını reddetti.

Petrol ve petrol ürünlerine bağlı ekonomik faaliyetlerin idari düzenlemesini ele alan kanun ile ilgili yapılan oylamada "aleyhte" 59 oya karşı 128 oyla Cumhurbaşkanı Radev'in vetosu aşıldı.

Bulgaristan Parlamentosu, Burgaz şehrinde bulunan Lukoil Neftochim Rafinerisinin ABD'nin Rus petrol şirketi Lukoil'e uyguladığı ve 21 Kasım'da yürürlüğe girecek yaptırımların ardından da çalışabilmesi için geniş yetki sahibi olacak bir "özel yönetici" makamının getirilmesi kararı almıştı.

???????Özel yönetici, şirketin varlıklarını satma, mülkünü ipotek etme, senet satışını yapma gibi geniş haklara sahip olacak. Bakanlar Kurulu tarafından atanacak özel yöneticinin makamının karar ve uygulamaları, yargı ve idari denetimden muaf olacak.

Bulgaristan'da üçlü iktidar koalisyonunun çalışmalarını eleştiren Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise Lukoil Neftochim Rafinerisi idaresinin devlet tarafından devralınmasını öngören bu karara karşı çıkarak yasayı veto etmişti.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov - Güncel
