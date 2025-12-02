Bulgaristan Cumhurbaşkanı, erken genel seçim çağrısı yaptı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkenin birçok kentinde düzenlenen protestoların ardından erken genel seçimlerin ileriye giden tek çıkış yolu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Radev, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde düzenlenen protestoları değerlendirdi.

Radev, hükümeti eleştirerek "İktidar bozguna uğramıştır, istifa kaçınılmazdır, erken genel seçimler ileriye giden tek çıkış yoludur." dedi.

Ülkenin gerçek bir değişime ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Radev, devlet yapısının iyileştirilmesine yönelik adımların mevcut koalisyon hükümeti tarafından atılamadığını ifade etti.

Radev, protestoların halkın uzun süredir biriken öfkesinin dışa vurumu olduğunu belirterek, "Bulgarlar bozulmuş devlet düzenine, yolsuzluğa, hukuksuzluğa ve siyasi sınıfın halkın sesini duymama tutumuna karşı ayağa kalktı." dedi.

Binlerce gösterici, dün akşam Sofya ve ülkenin birçok kentinde maaşlarının ve sigorta primlerinin artırılması talebiyle eylemler düzenlemişti.

Göstericiler, hükümete yönelik "istifa" sloganı atmıştı.