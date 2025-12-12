Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov Ülkedeki Protestolar Nedeniyle İstifa Etti

SOFYA, 12 Aralık (Xinhua) -- Bulgaristan'da Başbakanı Rosen Jelyazkov liderliğindeki hükümet, ekonomi politikalarına karşı ülke genelinde düzenlenen geniş çaplı protestoların ardından istifa etti.

Bulgaristan Ulusal Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, Jelyazkov perşembe günü erken saatlerde milletvekillerinin hükümet aleyhindeki güven oylamasına dakikalar kala istifa etti.

Muhalefet partilerinin ekonomik politikadaki başarısızlıklar nedeniyle sunduğu önerge, 240 sandalyeli parlamentoda sadece 106 oy aldı ve kabul için gereken çoğunluğun çok altında kaldı. İktidar koalisyonu oylamaya katılmadı.

Jelyazkov, "Amacımız toplumun bizden beklediği seviyeye ulaşmaktır. An itibarıyla anayasanın öngördüğü üzere iktidar, halkın egemenliğine ve sözüne dayanıyor. Hükümete karşı protesto eden vatandaşların sesini duyuyoruz" dedi.

Çarşamba günü on binlerce kişi, Bulgaristan genelinde hükümetin ekonomi politikasını protesto etti. Haftalardır devam eden eylemlerde özellikle 2026 bütçe taslağına yönelik tepkiler öne çıktı.

Jelyazkov hükümeti, yeni Bakanlar Kurulu'nun seçilmesi veya atanmasına kadar görevine devam edecek. Hükümet, Ekim 2024'teki erken seçimlerin ardından 16 Ocak'ta yemin etmişti. Bu, Bulgaristan'da 3,5 yıl içinde yapılan 7. parlamento seçimleriydi.