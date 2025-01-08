Bulanık Kopspor Başkanı Yasin Temel'den Kaymakam Koşansu'ya Ziyaret

Bulanık Kopspor Başkanı Yasin Temel, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'yu ziyaret etti.

Koşansu'ya, kulübün hedefleri hakkında bilgi veren Temel, Kaymakamlık, iş insanları ve belediyenin desteğiyle hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Temel daha sonra Koşansu'ya takımın 49 numaralı formasını hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Koşansu, spora her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.