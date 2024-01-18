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Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Gazete BATEM'in 4. sayısı yayımlandı

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Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Gazete BATEM'in 4. sayısı yayımlandı. Gazetede okulda gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra matematik, fizik, kimya, edebiyat, tarih gibi derslerin insan hayatındaki rolünü içeren köşe yazıları yer aldı.

Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (BATEM) öğrencilerinin hazırladığı, Gazete BATEM'in 4'üncü sayısı yayımlandı.

Genel Yayın Yönetmenliğini Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Kadir Ünal'ın yaptığı gazetenin bu sayısında, okulda gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra matematik, fizik, kimya, edebiyat, tarih gibi derslerin insan hayatındaki rolünü içeren köşe yazıları yer aldı.

Okul Müdürü Turgut Hacınoğmanoğlu, okuldaki anıların gazete ve dergilerle biriktirilmeye devam edildiğini belirterek, emeği geçerlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Kadir Ünal Edebiyat Eğitim Spor Güncel Haberler

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