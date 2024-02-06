Bulancak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden Fırın ve Pastane Denetimi

Bulancak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince fırın ve pastanelerde gramaj, hijyen ve fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, fiyat, etiket, gramaj, son kullanma tarihi ve temizlik konularının denetlendiği belirtilerek, verilen hizmetin doğrudan halk sağlığını ilgilendirdiği, olası olumsuz durumların sonuçlarının ağır olabileceği konusunda bilgilendirmeler ve uyarılarda bulunulduğu aktarıldı.

Denetimlerde uygunsuz bir durumla karşılaşılmadığı kaydedilen açıklamada, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ifade edildi.