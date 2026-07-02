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Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, görev süresini değerlendirdi

Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, görev süresini değerlendirdi
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Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, görevdeki 2,5 yıllık sürede içme suyu, kanalizasyon, halk plajı, yeşil alan ve asfalt çalışmaları gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı. Ayrıca GES projesiyle belediyeye aylık 3 milyon lira gelir sağlanacağını belirtti.

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, görevde geçirdiği 2,5 yıllık sürede hayata geçirilen hizmetleri değerlendirdi.

Sıbıç, belediyeye ait sosyal tesiste düzenlediği basın toplantısında, uygulanan projeler ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

İçme suyu sorununu büyük ölçüde çözdüklerini dile getiren Sıbıç, kanalizasyon altyapısına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Sıbıç, Bulancak Halk Plajı'ndaki çalışmaların devam ettiğini aktararak, projede kadınlara özel denize girme alanının yer aldığını vurguladı.

Kent ve fuaye alanı projesini hayata geçireceklerini de aktaran Sıbıç, yeşil alan düzenlemeleriyle asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sıbıç, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'a yeni yapılan üniversite binasının temsili anahtarını teslim ettiklerine işaret ederek, belediye olarak bugüne kadar kamu kurumlarına yaklaşık 600 milyon liralık arsa tahsisi yaptıklarını kaydetti.

Necmi Sıbıç, önceki dönemde başlatılan Bilecik'teki Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin tamamlanmasıyla belediyenin aylık yaklaşık 3 milyon lira gelir sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız
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