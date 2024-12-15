Buharkent'te Deve Güreşi Festivali Coşkusu
Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen deve güreşi etkinliğinde 168 deve kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren develerin sahiplerine kupalar takdim edildi.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde deve güreşi etkinliği gerçekleştirildi.
Buharkent Belediyesince düzenlenen festivalde Ege ve Marmara bölgelerinden 168 deve güreşti.
Güreşlerin ardından dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi.
Etkinliğe Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve ilçe belediye başkanları da katıldı.
Kaynak: AA / Demet Bayraktar - Güncel