Bugünkü Önemli Gelişmeler: Cenaze Töreni, Spor Müsabakaları ve Diplomatik Gelişmeler

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burhan Abiş'in cenazesine katılacak. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu bayramlaşma programlarına katılacak. Gazze'deki saldırıların yeniden başlamasıyla ilgili gelişmeler izleniyor. Ayrıca, Türkiye Kupası ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde heyecanlı maçlar bekleniyor.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için Ulaşlı Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(Kocaeli/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programlarına katılacak, Trabzonspor - İnter UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçını izleyecek.

(Trabzon/11.00/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final etabı, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçıyla başlayacak.

(Konya/20.30) (Fotoğraflı)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı konuk edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, İtalya temsilcisi Inter'i konuk edecek.

(Trabzon/18.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA / Güncel
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