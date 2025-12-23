'Yenil nesil konaklama trendini ABD'den Avrupa'ya taşımayı hedefliyoruz'

AMERİKA'da 7 yıl önce 'Yeni Nesil Minimal Yaşam Alanları' modelini hayata geçiren Türk girişimci Budo Hasan Bunul, bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Önümüzdeki 5-10 yıl içinde Avrupa da hedef bölgelerimiz arasında" dedi.

ABD'ye 17 yaşında eğitim için gittiğini otelcilik okuduğunu belirten Bunul, "Yeni neslin beklentileri klasik ev kiralama ve geleneksel otel anlayışının çok ötesine geçti. Yeni nesil 40 yaşına kadar evlenmiyor, internet olan her yerde çalışabiliyor, ofise bağlı değil. Kimse artık 12 aylık kontratlara ya da yüksek maliyetli konaklama modellerine bağlı kalmak istemiyor. Modelimiz de bu ihtiyaçlardan doğdu. ABD'nin farklı eyaletlerinde performansı düşük moteller satın alınıyor, yenileniyor ve güvenli, dijital altyapısı güçlü, minimalist yaşam alanlarına dönüştürülüyor. Proje; kısa konaklamadan uzun süreli yaşam ihtiyacına kadar geniş bir kitleye hitap ediyor" diye konuştu.

Yatırımcıların bu modelde sermayelerini hızla geri kazanabildiğini belirten Bunul, "Motelleri piyasa değerinin yüzde 70-90 altında alıyoruz. Yapılan iyileştirmeler sonrası işletme maliyetleri yüzde 75'e kadar düşüyor. Üç ayda bir ödenen yıllık yüzde 12 kira getirisi ve mülkte oluşan değer artışıyla birlikte, 3-5 yıl içinde yatırımın ikiye katlanmasının hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Projenin teknoloji altyapısı ve müşteri destek operasyonlarının Türkiye'den yürütüldüğünü aktaran Bunul, "Yazılım, muhasebe ve insan kaynakları süreçlerinde Türkiye'deki ekiplerle çalışıyoruz. Bu sistemle hem küresel bir model geliştiriyoruz hem de ülkemize değer kazandırıyoruz" dedi.

Modelin sadece konaklama sektöründeki boşluğu doldurmayıp; inşaat, mobilya, teknoloji gibi birçok sektöre de yeni iş fırsatları sunduğunu söyleyen Bunul, "Birçok firma sahibi modelimizin çözüm ortağı olabiliyor. Türkiye'den ABD'ye açılmak isteyen şirketler için güçlü bir iş birliği platformu sunuyoruz" diye konuştu.

ABD'de daha önce haftalık yemek teslimat modeli Pantry Boy ile büyük başarı yakaladıklarını anlatan Bunul, "Bugün 'Yeni Nesil Minimal Yaşam Alanları' projesini New York, New Jersey, Pennsylvania, Michigan ve Indiana'da uyguluyoruz. Önümüzdeki 10 yıl için 1.000 gayrimenkullük bir portföy hedefliyoruz. Projenin toplam yatırım hacmini 3 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.