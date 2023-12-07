Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından düzenlenen 'Sanal Gerçeklik ve Yapay Zeka ile Gelecek' etkinliğinde, Türkiye Düşünce Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Taşkın Koçak konuşmacı olarak yer aldı. Koçak, metaverse ve yapay zeka teknolojilerinin eğitim alanında nasıl kullanılabileceği hakkında bilgiler verdi.

BŞEÜ'de 'Sanal Gerçeklik ve Yapay Zeka ile Gelecek' etkinliği düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından "Sanal Gerçeklik ve Yapay Zeka ile Gelecek" etkinliği düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş ve akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte Türkiye Düşünce Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Taşkın Koçak'ın konuşmacı olarak katıldı.

Metaverse ve yapay zeka hakkında bilgi veren Koçak, "Sanal dünyalarda öğrenci ve öğretmenlerin gerçek zamanlı olarak etkileşime girebiliyor. Deneyimsel öğrenme fırsatları sunan eğitim ortamları yaratan metaverse günümüzün bir gerçeği ve vazgeçilmezi. Metaverse ve yapay zeka sayesinde, dünya çapında daha fazla öğrenciye yüksek kaliteli eğitim imkanları sunulabilecek." dedi.

Metaverse evrenlerini oluşturan internet, 5G, Web 3.0, XR, blockchain, bulut ve yapay zeka teknolojileri hakkında bilgiler paylaşan Koçak, eğitim, sosyal, eğlence, turizm, spor, iş dünyası, sanayi, finans ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda metaverse kullanımıyla ilgili örnekler aktardı.

Etkinlik, öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi