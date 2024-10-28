Taraftarlar arasında meydan muharebesi: 1 kişi yanarak can verdi, 12 kişi yaralandı

Sao Paulo'da Cruzeiro ve Palmeiras taraftarları arasında çıkan kavgada dehşet dolu anlar yaşandı.

Yaklaşık 150 taraftarın otoyolda karşı karşıya geldiği çatışmada, Cruzeiro taraftarlarını taşıyan otobüs ateşe verildi. Olayda bir kişi yanarak hayatını kaybederken, en az 12 kişi yaralandı. Cruzeiro taraftarları takımlarının Atlético Paranaense ile deplasmanından, Palmeiras taraftarları ise Fortaleza maçından dönüyordu.

1 ÖLÜ 12 YARALI VAR

Yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre Cruzeiro taraftarları organize olmuş Palmeiras taraftarları tarafından pusuya düşürüldü" denildi.Olayda hayatını kaybeden kişinin 30 yaşındaki Cruzeiro taraftarı Jose Miranda olduğu belirlendi. Palmeiras taraftarlarının en az iki otobüsü ateşe verdiği ve tahta sopalarla saldırdığı belirtildi.Her iki futbol kulübü yönetimi de saldırıyı kınadı.