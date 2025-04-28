5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Karaltı, Genç Basketbolcularla Buluştu

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Karaltı, Genç Basketbolcularla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozyazı Denk Akademi Spor Kulübü'nün basketbol antrenörü ve sporcuları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı'yı ziyaret ederek kulübün faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Karaltı, sporculara başarı diledi.

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, genç basketbolcularla bir araya geldi.

Bozyazı Denk Akademi Spor Kulübü'nün basketbol antrenörü Mahmut Denk ve sporcular, Karaltı'yı ziyaret etti.

Denk, ziyarette, kulübün faaliyetleri hakkında Karaltı'ya bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaltı, kulübe ve sporculara başarı diledi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.