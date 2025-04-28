Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Karaltı, Genç Basketbolcularla Buluştu
Bozyazı Denk Akademi Spor Kulübü'nün basketbol antrenörü ve sporcuları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı'yı ziyaret ederek kulübün faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Karaltı, sporculara başarı diledi.
Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, genç basketbolcularla bir araya geldi.
Bozyazı Denk Akademi Spor Kulübü'nün basketbol antrenörü Mahmut Denk ve sporcular, Karaltı'yı ziyaret etti.
Denk, ziyarette, kulübün faaliyetleri hakkında Karaltı'ya bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaltı, kulübe ve sporculara başarı diledi.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel