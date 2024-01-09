Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı
Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında tercih yaptı. Çetinkaya, farklı kategorilerde yer alan fotoğrafları inceleyerek seçimlerini yaptı ve AA çalışanlarına teşekkür etti.
Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.
Çetinkaya, 5 kategoride oylamaya sunulan AA muhabiri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" adlı fotoğrafını seçen Çetinkaya, "Çevre-Yaşam"da Ahmed ABD Alkawey'in "Masum teknoloji", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" başlıklı karesini oyladı.
Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci" fotoğrafını oylayan Çetinkaya, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" isimli fotoğrafını seçti.
Çetinkaya, oylamada tercih yapmakta zorlandığını belirterek, emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.