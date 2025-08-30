Bozüyük'te Yatak Fabrikasında Yangın

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir yatak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yatak üretimi yapan bir fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

4 Eylül Mahallesi'ndeki bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına yangın söndürüldü.

Çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlıtılan yangında fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan

