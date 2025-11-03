Haberler

Boztepe'deki Tüm Köylerde Akıllı Su Sayaçları Dönemi Başladı

Boztepe'deki Tüm Köylerde Akıllı Su Sayaçları Dönemi Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'in Boztepe ilçesine bağlı köylerde, su yönetiminde verimlilik ve tasarruf amaçlı akıllı su sayaçlarıyla yenileme çalışması yapıldı. Kaymakam Abdulhamit Bayram, sistemin su tüketimini anlık izleme imkanı sunarak israfı azaltacağını belirtti.

Kırşehir'in Boztepe ilçesine bağlı tüm köylerde mevcut su sayaçları akıllı su sayaçlarıyla yenilendi.

Boztepe Kaymakamı Abdulhamit Bayram, yazılı açıklamasında, su yönetiminde verimlilik, tasarruf ve sürdürülebilirlik esas alınarak çalışma yapıldığını belirtti.

Boztepe ilçesinin toplam 14 köyünde yürütülen çalışmayla eski sayaçların yerini akıllı su sayaçlarının aldığını aktaran Bayram, yeni sistem sayesinde vatandaşların su tüketimlerini anlık olarak takip edebileceklerini, kayıp, kaçak ve israf en aza indirileceğini kaydetti.

Tasarruf bilinci güçlenerek gereksiz tüketim önlenmesini amaçladıklarını vurgulayan Bayram, su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımına yönelik önemli bir hizmet olduğunu aktardı.

Bayram, "Su geleceğimizdir ve geleceğimizi korumak için Boztepe'nin tüm köylerinde su sayaçlarını akıllı su sayaçlarıyla yenileyerek modern ve sürdürülebilir altyapıyı hayata geçirdik, yeni bir dönemi başlattık. Kayıpları önleyen, tasarrufu teşvik eden, her damlanın hesabının yapıldığı bir alt yapıya sahibiz. Bu çalışma ile su sıkıntısının önüne set çekiyoruz, kaçak ve kayıpları minimuma indiriyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü bir su alt yapısı bırakıyoruz. Köy muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Çelebi - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti

Çürümüş cesedin kimliği, anneden alınan DNA ile kesinleşti
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.