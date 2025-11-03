Boztepe'deki Tüm Köylerde Akıllı Su Sayaçları Dönemi Başladı

Kırşehir'in Boztepe ilçesine bağlı tüm köylerde mevcut su sayaçları akıllı su sayaçlarıyla yenilendi.

Boztepe Kaymakamı Abdulhamit Bayram, yazılı açıklamasında, su yönetiminde verimlilik, tasarruf ve sürdürülebilirlik esas alınarak çalışma yapıldığını belirtti.

Boztepe ilçesinin toplam 14 köyünde yürütülen çalışmayla eski sayaçların yerini akıllı su sayaçlarının aldığını aktaran Bayram, yeni sistem sayesinde vatandaşların su tüketimlerini anlık olarak takip edebileceklerini, kayıp, kaçak ve israf en aza indirileceğini kaydetti.

Tasarruf bilinci güçlenerek gereksiz tüketim önlenmesini amaçladıklarını vurgulayan Bayram, su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımına yönelik önemli bir hizmet olduğunu aktardı.

Bayram, "Su geleceğimizdir ve geleceğimizi korumak için Boztepe'nin tüm köylerinde su sayaçlarını akıllı su sayaçlarıyla yenileyerek modern ve sürdürülebilir altyapıyı hayata geçirdik, yeni bir dönemi başlattık. Kayıpları önleyen, tasarrufu teşvik eden, her damlanın hesabının yapıldığı bir alt yapıya sahibiz. Bu çalışma ile su sıkıntısının önüne set çekiyoruz, kaçak ve kayıpları minimuma indiriyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü bir su alt yapısı bırakıyoruz. Köy muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.