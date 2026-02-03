Haberler

Boyabat'ta pazar esnafına sıcak çorba ikramında bulunuldu

Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye ekipleri, pazar esnafına ve alışverişe gelen vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Zabıta Müdürü Şükrü Kocabaş, bu uygulamanın esnaf ve vatandaşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Zabıta Müdürü Şükrü Kocabaş, belediye olarak her sene kış sezonunda esnaflara sıcak çorba ikramı yaptıklarını söyledi.

Boyabat Belediyesi olarak her zaman esnafların yanında olduklarını vurgulayan Kocabaş, şöyle konuştu:

"Soğuk havalarda içleri ısıtan bu hizmetimiz, halkımızın dayanışma ve paylaşma kültürünün güzel bir örneğidir. Boyabat Belediyesi olarak esnaf ve vatandaşlarla gönül bağını güçlendiren bu tür sosyal destek uygulamalarımız devam edecektir. Amacımız birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir."

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
