Boyabat Panayırı Törenle Başladı

Tarihi Boyabat Panayırı düzenlenen törenle başladı.

İlçe merkezinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, panayır geleneğini en iyi şekilde yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Esnafın panayıra yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kara, "Asırlardır yapılan Boyabat Panayırı, ekim ayının iki ya da üçüncü haftasının çarşamba günü başlar. Bu nedenle de panayırımızın bir başka adı da Çarşamba Panayırı'dır." dedi.

Boyabat Panayırı'nın çevrenin en büyük panayırlarından biri olduğunu dile getiren Kara, "Ancak birkaç yıldır fazla hareketliliği olmadı. İnşallah bu eksikliği önümüzdeki yıllarda telafi edeceğiz. Panayır alanında esnaf için ayrılan 640 parselin tamamı satın alındı. Esnafımızın yoğun ilgisi var, halkımız memnun. Belediye olarak biz de memnunuz. Hizmet için üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl düzenlenecek panayır programı için önemli projeleri olduğunun altını çizen Kara, "İnşallah önümüzdeki yıl yağlı pehlivan güreşleri, at yarışları, ışık gösterileri ve diğer birçok etkinlikler için hazırlıklarımız var." diye konuştu.

Açılış programına Kaymakam Enver Yılmaz, Sinıop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr. Nurhat Özkalaycı, davetliler ve vatandaşlar katıldı.