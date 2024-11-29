Üye Girişi
Haberler
Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama

 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtları Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı

Halep düştü, Rus savaş uçakları bombardımana başladı

Boyabat Gençlik Merkezi Ekibi, Fibonacci Robot Olimpiyatları'nda İkinci Oldu

Boyabat Gençlik Merkezi Ekibi, Fibonacci Robot Olimpiyatları'nda İkinci Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, İtalya'nın Roma şehrinde gerçekleşen Fibonacci Robot Olimpiyatları'nda ikinci olan Boyabat Gençlik Merkezi ekibini kabul ederek tebrik etti. Kara, gençlerin teknolojiye olan ilgisinin arttığını vurgulayarak, onlara her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Fibonacci Robot Olimpiyatları'nda ikinci olan Boyabat Gençlik Merkezi ekibini kabul etti.

Kara, ziyarette, Boyabat Gençlik Merkezi ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Alınan başarının gençlerin teknolojiye olan ilgilerinin günden güne arttığının göstergesi olduğunu vurgulayan Kara, "Bu azimli, çalışkan ve yetenekli gençlerimizin gelecekte daha büyük projelere imza atmayı ve uluslararası alanda daha fazla başarı elde edeceklerine inancımız tamdır. Biz her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Onlar yeter ki bu tarz çalışmaların içerisinde olsunlar. Biz her türlü desteği sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Kara, Gençlik Merkezi ekibine başarı belgesi ve plaket verdi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
img

Öğretmenlerine sürpriz yapan öğrenciler, hiç beklemedikleri bir karşılık aldı
img

O sözlerine açıklık getirdi
img

İstanbul'un göbeğindeki hastaneyi bakın ne için satın almış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 30 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hangi kelimenin eş anlamlısı "belde"dir? Belde ne demektir? Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı "Suç ve Ceza" adlı romanda başkarakter Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir? Raskolnikov kaç cinayet işlemiştir? 30 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Çerşenbe ahşamı ne demektir? Azerbaycan dilindeki adı "Çerşenbe ahşamı" olan günün Türkiye Türkçesindeki adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.