Botsvana'dan bölge ülkelerine işbirliğini somut adımlara dönüştürme çağrısı

Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Phenyo Butale, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu ülkelerine, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler karşısında bölgesel işbirliğini somut adımlara dönüştürme çağrısında bulundu.

Butale, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kruger Ulusal Parkı'nda düzenlenen Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında basın açıklaması yaptı.

Küresel istikrarsızlık, değişen ticaret rotaları ve tedarik zincirlerindeki baskıların bölge ekonomilerini doğrudan etkilediğini belirten Butale, SADC ülkelerinin gıda ve sanayi girdileri gibi kritik alanlarda dışa bağımlılığının sürdüğünü ifade etti.

Butale, SADC bölgesinde tahıl ithalatının 2,4 milyar dolara ulaştığını ve bunun bölgedeki tahıl ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'ine denk geldiğini kaydederek, maden ekipmanı girdilerinde de 58 milyar dolarlık dış alım yapıldığını söyledi.

Bu tablonun bölgeyi dış şoklara açık hale getirdiğine dikkati çeken Botsvanalı Bakan, SADC'nin kendi kendine yeterlilik, bölgesel değer zincirleri, sanayileşme, tarım ve üretim alanlarında işbirliğini hızlandırması gerektiğini vurguladı.

Butale, "Artık pratik düzeye geçmenin zamanı geldi. Botsvana'nın başarılı olduğu hangi alanlarda Güney Afrika, Botsvana'nın kapasite ve kabiliyetlerini geliştirmek için katkı sunabilir?" dedi.

Üye ülkelerin rekabet etmek yerine birbirini tamamlayan alanlarda ortak yatırım ve üretim modelleri geliştirmesi gerektiğini belirten Butale, "Rekabet içinde olmamalıyız. Başarılı olduğumuz alanlarda birbirimizi desteklemek için birlikte çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika kıtasının güneyindeki 16 ülkenin bir araya geldiği uluslararası bir bölgesel örgüt olan SADC, üye ülkeler arasında ekonomik işbirliği sağlamayı, barışı ve güvenliği teşvik etmeyi, kalkınma projelerini desteklemeyi ve sosyal işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.