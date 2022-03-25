Bosnalı gaziler, İstanbul'da "Balkan ve Bosna Hersek Çalıştayı"na katıldı

İSTANBUL (AA) - Bosna Hersek'ten gelen gaziler, İstanbul'da düzenlenen "Balkan ve Bosna Hersek Çalıştayı"na katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) Genel Merkezindeki etkinlikte konuşan Saraybosna Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hazim Basiç, Çanakkale'yi gezdiklerini ve çok etkilendiklerini söyledi.

Çanakkale'de, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar. Burada, dost bir vatanın toprağındasınız." sözlerinin çok etkileyici ve barış dolu olduğunu söyleyen Basiç, "Bu yazı, çok entelektüel ve barışa giden fikri destekliyor. Bugün aslında Bosna Hersek'in de en çok ihtiyacı olan şey barıştır. Maalesef buna rağmen Bosna'da böyle bir yazı yok." ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa katliamının üzerinden 25 yılı aşkın sürenin geçmesine rağmen ülke olarak dost ülke sayılarında artış yaşanmadığını söyleyen Basiç, "Dünya, iki yüzlülüğünü ve adaletsizliğini her ortamda gösteriyor. Üzülerek söylüyorum ki Bosna'daki gazilerin çok büyük bir anlamı yok. Bosna mücadelesine omuz veren, kahramanlıklar yapan aslında bu kahramanların daha da onore edilmesi gerekiyor. Ancak bunu göremiyoruz ve bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

"Vatanımızdaki mücadelemizde bize en çok desteği veren Türkiye oldu"

Akademisyen Sahudin Kazcar, 1878 yılında Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Berlin Antlaşması ile Bosna'nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na bırakıldığını, o süreçten sonra kendi kültür ve inançlarına saldırıların arttığını ifade etti.

Sırbistan ve Hırvatistan'ın kurulmasına öncelik verilirken, Bosna'nın kurulmasına engeller çıkarıldığını belirten Kazcar, tarihte birçok kez büyük acılar çektiklerini dile getirdi.

Kazcar, sözlerine şöyle devam etti:

"1992 yılında savaş başladığı zaman çok şaşırdık, böyle bir şey olacağını düşünmüyorduk. Buradaki kahramanlar el ele verip abluka altına alınmış Saraybosna'nın savunması için el birliği yaptı. Biz öncelikle kendi içimizde inancımızla kendi topraklarımız için, kendi namusumuz için mücadele ettik ve el ele verip kenetlendik. Ancak daha sonra birbirimize kenetlenince mücadelemizi kahramanlıklarla devam ettirdik. Bizlere çok alçakça saldırdılar. Vatanımızdaki mücadelemizde bize en çok desteği veren Türkiye oldu. Bizim dostlarımızın sizler olduğunu biliyoruz."

Tügva gönüllüsü Mehmet Fatih Demirci, çocukluğunun Bosna Hersek kahramanlık mücadelelerini dinleyerek geçtiğini belirterek, "Bugün dünyanın iki yüzlülüğüne tekrar tekrar şahit oluyoruz. O gün Bosna'da Srebrenitsa'da katliama susanlar bugün Ukrayna için ayağa kalkmış durumda. Tek fark bizim Müslüman olmamız mıydı? Srebrenitsa'da 8 bin 372 can, kadın, çocuk fark etmeksizin şehit edilirken tek suçumuz bu muydu? Ukrayna'daki zulmü de desteklemiyoruz. Ama Batı'nın bu iki yüzlülüğü bizi kızdırıyor. Bizler daha dün Bosna'da yüz binlerce can verdik. Bugün Suriye'de, Filistin'de hala şehitler vermekteyiz. Bunların hiçbiri dünya kamuoyuna Ukrayna gibi yansımadı." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya, Uluslararası Balkan Kooperatifi Genel Başkanı Hamza Yavuz, TÜGVA Üniversite Koordinatörlüğü Teşkilat Başkanı Ebubekir Akdağ, TÜGVA Üniversiteler Marmara Bölge Sorumlusu Mert Yeşilyurt, Bosnalı gaziler ve davetliler katıldı.