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Bosna Hersek'teki Koridor 5C Otoyolu'ndaki Tünelin Açılma İşlemi Tamamlandı

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Türk şirketi Cengiz İnşaat tarafından Bosna Hersek'in kuzeyindeki 21,3 kilometrelik otoyolda bulunan 3,6 kilometrelik tünelin açılma işlemi tamamlandı. Tüneldeki ışık görüldüğünde törene katılanlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Türk şirketi Cengiz İnşaat tarafından, Bosna Hersek'in kuzeyindeki 21,3 kilometrelik otoyolda, Golubinja bölgesinde bulunan 3,6 kilometrelik tünelin açılma işlemi tamamlandı.

Bosna Hersek'in en uzun otoyol projesi olan ve Zenica ile Zepce şehirleri arasında bulunan, Koridor 5C Otoyolu olarak isimlendirilen yoldaki tünelde ışık göründü.

Golubinja bölgesindeki tünelde kazı çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Ulaşım ve İletişim Bakanı Andrijana Katic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Avrupa Yatırım Bankası Bosna Hersek temsilcisi Sandrine Friscia, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ve Cengiz İnşaat Bosna Hersek Müdürü Utku Gök'ün yanı sıra yerel yetkililer ve çalışanlar katıldı.

Nermin Niksic, burada yaptığı konuşmada, Cengiz İnşaat'ın şimdiye kadar Bosna Hersek'te birçok proje gerçekleştirdiğini belirterek, devam eden otoyol projesinin de zamanında tamamlanacağını söyledi.

Projeyi tamamlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Niksic, "Uluslararası ortakların bu tür projeleri desteklemeye devam etmelerini umuyorum. Amacımız vatandaşların çıkarına çalışmak." dedi.

Bosna Hersek Ulaşım ve İletişim Bakanı Katic ise projenin mühendislik açısından zorlu olduğunu ancak tamamlandığında ülkeye önemli bir katkısı olacağını aktardı.

Katic, projenin Bosna Hersek'e komşu ülkelerle bağlantıları kuracak bir yol olmasının yanı sıra ekonomik ve ticari gelişimin artması için de önemli olduğunu kaydetti.

Avrupa Yatırım Bankası ülke temsilcisi Friscia ise Bosna Hersek'te daha hızlı ve güvenli ulaşımın ve Avrupa Birliği (AB) bölgesi ile bağlantısının güçlenmesinin kendi kurumu açısından önceliklerden biri olduğunu ifade etti.

Friscia, otoyol projesinin ekonomik potansiyelleri beraberinde getirdiğini ve aynı zamanda AB'ye entegrasyonu geliştirdiğini ifade etti.

"Çok zor bir tüneldi"

Cengiz İnşaat Bosna Hersek Müdürü Utku Gök ise projedeki tünelde ışık görüldüğü için Türk firması olarak çok gururlu olduklarını söyledi.

Gök, 2021 yılından başladıkları projede tüneli açmak için gayret gösterdiklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Çok zor bir tüneldi. Cengiz İnşaat olarak 750 kilometre referansımız var, benim şahsen 40 kilometre tünel referansım var, böyle bir tünel biz görmedik. Resmen tünel ile savaşarak, başardık. Tünelin 200 metresini tekrar doldurduk göçme tehlikesine karşı. Tünelde diğer işler devam ediyor. Ekim sonuna doğru bütün yapım işlerini bitirip, tüneli elektrik, mekaniğe teslim edeceğiz. 2025 Mayıs, Haziran gibi de açılmış olacak inşallah."

Konuşmaların ardından tüneldeki kazı çalışmasında iş makinesinin çalışmasıyla ışık görünmesi, törene katılanlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cengiz İnşaat Ekonomi Güncel Haberler

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